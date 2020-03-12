Злоумышленник проник в салон автомобиля, но не смог завести его. После этого он нашел в бардачке ключ от другой иномарки, пересел туда и уехал...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в краже и покушении на кражу транспортных средств.В полицию обратился 41-летний житель района. Он сообщил о повреждении своей машины марки Toyota Camry стоимостью 700 тысяч рублей и хищении иномарки жены стоимостью 450 тысяч.Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 44-летний ранее судимый приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что сначала злоумышленник намеревался похитить автомобиль заявителя. Мужчина снял стекло задней двери и проник внутрь, но завести транспортное средство не смог. В бардачке он нашел ключ от другой автомашины, стоящей рядом, пересел туда и уехал.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73