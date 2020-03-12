16 марта на телеканале Россия 1 стартует новый сериал В шаге от рая. Это история самой обычной семьи Потаповых, которая живет скромно, но вполне дружно – без больших ссор и эксцессов. Но однажды они выигрывают в лотерею 99 миллионов рублей. В ролях: Мария Миронова, Ярослав Бойко, Игорь Бочкин и другие.

16 марта на телеканале "Россия 1" стартует новый сериал "В шаге от рая".Это история самой обычной семьи Потаповых, которая живет скромно, но вполне дружно – без больших ссор и эксцессов. Но однажды они выигрывают в лотерею 99 миллионов рублей.Поздравить победителей приезжает топ-менеджер компании-организатора лотереи. Для того, чтобы получить приз, семье нужно сняться в документальном фильме.У каждого члена внезапно разбогатевшей семьи свои планы на миллионы. В их отношениях что-то меняется, души черствеют, пропасть между близкими людьми стремительно растет.Сумеют ли Потаповы воспользоваться шансом и осуществить свои мечты о райской жизни?В ролях: Мария Миронова, Ярослав Бойко, Игорь Бочкин, Надежда Маркина, Анна Легчилова, Алиса Лозовская и другие.Первую и вторую серии сериала "В шаге от рая" смотрите на телеканале "Россия 1" 16 марта в 21:00.