По версии следствия фигурант совершил хищение с территории сельскохозяйственного комплекса.

В январе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился представитель одного из сельскохозяйственных комплексов, сообщивший о пропаже с территории трех электродвигателей. Сумма причиненного ущерба составила 16 000 рублей.На месте происшествия было установлено, что злоумышленник проник на территорию комплекса, сняв шифер.Фигурант, 48-летний местный житель, был задержан сотрудниками полиции в одном из районных сел в результате оперативно-розыскных мероприятий.Обвиняемый дал признательные показания, пояснив, что похищенное имущество сдал в пункт приема лома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража), направлены в суд для рассмотрения по существу.