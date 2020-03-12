Во время каждого визита забирала из шкатулки принадлежащие подруге денежные средства и ювелирные украшения, пока та не видела...

Оперативники Отдела МВД России по району Митино г. Москвы задержали подозреваемую в краже денежных средств и ювелирных изделий.В полицию поступило обращение от 28-летней девушки. Она сообщила, что из квартиры, расположенной на Митинской улице, попали денежные средства и ювелирные изделия. Ущерб составил около 1,9 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на улице Барышиха. Ей оказалась 27-летняя местная жительница.Установлено, что подозреваемая неоднократно приходила в гости к заявительнице и во время каждого визита забирала из шкатулки принадлежащие подруге денежные средства и ювелирные украшения, пока та не видела. Ювелирные изделия она сдала в ломбард, а денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Митино г. Москвы возбуждено уголовное по признакам преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56