Сотрудница банка сообщила, что гражданин пытался обменять поддельные 5 денежных купюр достоинством 500 евро каждая...

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами ОЭБиПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта поддельных денежных купюр.В полицию обратилась сотрудница одного из банков. Заявительница сообщила, что гражданин пытался обменять поддельные 5 денежных купюр номиналом 500 евро каждая. По прибытии на место сотрудники полиции установили, что с продавцом торгового павильона, который и обратился в банк для обмена, некоторое время назад данными купюрами расплатился за товар незнакомый мужчина.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний приезжий. При задержании у мужчины изъяли еще 3 тысячи евро. Согласно проведенному исследованию изъятые купюры являются поддельными.По данному факту следствием УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов сбыта поддельных денег.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18