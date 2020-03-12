41-летний приезжий мужчина, проживающий в квартире своей знакомой, систематически принимал по месту жительства лиц, употребляющих запрещенные препараты...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково и ОМВД России по районам Матушкино и Савелки выявили два накропритона.Так, полицейские обнаружили притон одном из жилых домов 8 микрорайона Зеленограда. 41-летний приезжий мужчина, проживающий в квартире своей знакомой, систематически принимал по месту жительства лиц, употребляющих запрещенные препараты. Подозреваемый также предоставлял посетителям специальные приборы для употребления наркотических веществ.Кроме того наркопритон был выявлен в 4 микрорайоне Зеленограда. Подозреваемый, 31-летний местный житель, в течение четырех месяцев предоставлял принадлежащую ему квартиру как минимум семи лицам, употребляющим наркотические вещества, обеспечивая посетителям безопасность путем допуска в квартиру только определенного, известного хозяину, круга лиц.По данным фактам дознанием территориальных ОМВД России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31