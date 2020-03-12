Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована Всемирной легкоатлетической ассоциацией на 10 миллионов долларов. Штраф связан с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике.

Всероссийская федерация легкой атлетики оштрафована Всемирной легкоатлетической ассоциацией на 10 миллионов долларов. Штраф связан с допинговыми скандалами в российской легкой атлетике.При этом ВФЛА выплатит половину штрафа. Остальные 5 миллионов являются условным штрафом. Они будут взысканы с ВФЛА в случае нарушения допинговых правил в ближайшие два года, сообщает РИА Новости.Кроме того, Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации установил новые критерии для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах. Будет создана комиссию по восстановлению, в которую должны войти представители различных организаций и как минимум два представителя от комиссии атлетов ВФЛА. Эта комиссия выработает план установления в российской легкой атлетике нулевой терпимости к допингу, после чего этот план будет одобрен советом World Athletics. После этого можно будет говорить о восстановлении ВФЛА в правах.