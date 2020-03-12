Председатель совета директоров группы компаний Ренова Виктор Вексельберг награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Как указывается в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, орден стал наградой за вклад бизнесмена в работу по строительству современных аэропортовых комплексов.Группа "Ренова" является акционером ТНК-ВР, "Российского алюминия", "Комплексных энергетических систем", "Российских коммунальных систем", Уральского турбинного завода, а также компании "Аэропорты Регионов", которая осуществляет управление региональными аэропортами на территории России.Тем же указом президент России наградил орденом Александра Невского предпринимателя Ивана Саввиди "за многолетнюю добросовестную работу".