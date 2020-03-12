Ему грозит до 12 лет лишения свободы

58-летний житель Владимира признался в том, что пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, которую силой затащил к себе домой, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Ранее мы писали о том, что в ноябре 2019 года пьяный мужчина, возвращаясь домой, увидел 9-летнюю девочку, схватил её и силой затащил к себе в дом. Там он начал к ней приставать, однако девочка смогла сбежать, когда в квартире зазвонил домофон.Нападавшего полицейские задержали в тот же день. Мужчина признал свою вину. Уголовное дело с обвинением в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних передано в суд.