Власти ОАЭ решили перевести 25% рабочей силы некоторых отдельных федеральных департаментов в Дубае на удаленную работу в качестве меры предосторожности на фоне вспышки коронавируса в мире, передает Gulf News.

Власти ОАЭ решили перевести 25% рабочей силы некоторых отдельных федеральных департаментов в Дубае на удаленную работу в качестве меры предосторожности на фоне вспышки коронавируса в мире, передает Gulf News.Было принято решение, что 50% рабочей силы отдельных федеральных департаментов в Дубае будут работать удаленно, а пилотная система удаленной работы охватит 100% рабочей силы этих департаментов с 17 марта.Пилотная система будет постепенно применяться в других эмиратах по всей стране.Система основана на разделении труда между сотрудниками в каждом отделе, так что группа из них будет выполнять свои обязанности из дома или удаленно. Каждый отдел начнет распределять работу между своими сотрудниками так, чтобы как минимум 25% рабочей силы, но не более 50%, работали удаленно.Сотрудники будут разделены на две группы, и работа будет распределена между ними удаленно, так что группа, которая работает удаленно в первый день, вернется на работу из офисов министерства на следующий день и так далее.Система направлена ​​на уменьшение присутствия сотрудников в их офисах, чтобы избежать переполненности.Между тем правительственные учреждения выпустили циркуляр, позволяющий всем пожилым людям и беременным работникам работать удаленно.Правительство изучает возможность применения системы удаленной работы для всех госслужащих в качестве меры предосторожности для противодействия распространению коронавируса.И чтобы начать внедрение системы удаленной работы, правительственные учреждения предоставили всем сотрудникам ноутбуки и программное обеспечение для применения системы удаленной работы.Эта программа объединяет группы сотрудников друг с другом для выполнения официальных транзакций без необходимости присутствия сотрудников в их офисах.Программа обеспечивает контроль за работой, выполнением и достижением сотрудников и расчет рабочего времени для каждого сотрудника.С ее помощью руководитель отдела может контролировать работу и производительность сотрудников, работающих под их руководством.