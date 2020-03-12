12.03.2020

2020-03-12 18:40:03

Во Владимире разрушается один из самых древних монастырей России

Богородице-Рождественской обители, где нашел свой последний приют князь Александр Невский, нужна срочная реставрация.

Русская святыня в опасности! Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон пытается достучаться до властей - древний памятник надо спасать. Рушатся стены древней обители и здания архитектурно-исторического комплекса. Владыка рассказывает: ещё год назад начал предпринимать меры по восстановлению монастырских сооружений.

Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: «Больше всего тревогу вызывают стены монастыря. Один, когда пытались заказать проект, говорят, что он от 10 до 12 миллионов , только проект , будет стоить, потому что там вычелки надо делать, гидроизоляцию и все прочее».

Сейчас проводятся предпроектные исследования. Помогает инспекция по охране объектов культурного наследия. Средства выделены из областной казны. Но будущий проект реставрации- под вопросом. Документация стоит огромных денег.

Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: «Прежде чем к кому-то обращаться, просить спонсоров что-то сделать, надо чтобы был какой-то проект. Без проекта - это вообще нереально да и не нужно делать без проекта».

Деньги на реставрацию культовых сооружений Министерство культуры передает Патриархии. А та уже при наличии проекта сама их распределяет. Владыку Тихона заверили, что финансирование хотя бы на один владимирский объект выделят. В этом году на реставрацию вместо обещанных 4 миллиардов направлено всего 900 миллионов рублей. Между тем, в России в руинах - почти 4 тысячи духовных памятников.

Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский: «Для нас этот монастырь очень важен, потому что в следующем году будем отмечать 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. 400 лет его тело покоилось здесь в монастыре. Пока Петр I не увез в Петербург, поэтому предполагается, что здесь будет один из центров празднования этого юбилея».

Монастырь нужно срочно восстанавливать, говорит историк архитектуры Татьяна Тимофеева. Изучению Богородице-Рождественской обители она посвятила жизнь. Сделала множество открытий. На месте существующего собора стоял другой. Его построили в конце 12 столетия. Богородице-Рождественский - одна из самых древних обителей России. Не рядовых, а княжеских.

Татьяна Тимофеева, историк архитектуры: «Мне удалось найти новые сведения о надвратной церкви, что значительно ее удревняет. Ну, теперь этих зданий нет. Вот в конце 16 века уже была и надвратная, и трапезная церковь. О которой раньше 17 века ничего неизвестно».

Стены монастыря до сих пор хранят тайны. Ворот в крепости было 5. На месте этих каменных стояли деревянные. Из них выносили мощи великого князя Александра Невского, когда перевозили в Петербург.

Татьяна Тимофеева, историк архитектуры: «Когда в 1723 году, здесь тоже были Восточные ворота, выносили из храма выносили большой балдахин куда была вложена рака с мощами Александра Невского, то ворота оказались узкие и разобрали. Это были деревянные сооружения».

Древняя часть обители - каменная стена - сохранилась. Однако, находится в аварийном состоянии. Её нужно приводить в порядок в первую очередь.

Татьяна Тимофеева, историк архитектуры: «Мы прошли мимо северо-восточной угловой башни, которая со стороны улицы города примыкают ограды. Видимо, это ранняя часть конца 17 века, та которая упоминается как каменная в 1701 году. И там же заложены в стене видимо, ворота».

К знаковой дате - 800-летию со дня рождения великого полководца и дипломата Александра Невского - это священное для каждого россиянина место нужно успеть привести в порядок. Какие усилия намерена предпринять администрация области?

Пока сюжет готовился к эфиру, «Вести» получили ответ на официальный запрос из белого дома. Из него следует, что в министерство культуры направлена заявка на финансирование ряда объектов монастыря. Но ответа пока нет.

Древняя обитель в аварийном состоянии - не та картина, которую хотелось бы представить гостям и паломникам со всей страны.

Вера Куликова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»

