Его возглавил Владимир Сипягин

Во Владимирской области появился оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Его возглавил глава региона Владимир Сипягин.В первую очередь Врио первого вице-губернатора Сергей Шевченко попросил представителей аптек урегулировать ситуацию с одноразовыми медицинскими масками и лекарствами. Вместе с этим Министерство промышленности и торговли РФ выделило Владимирской области квоту на получение 40 тысяч респираторов.Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области возьмёт под контроль наличие масок и лекарств в аптеках региона.