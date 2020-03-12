Водитель, задавивший 15-летнюю девушку, приговорен к тюремному сроку. Как передает ГТРК Кострома, мужчина совершил наезд, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель, задавивший 15-летнюю девушку, приговорен к тюремному сроку. Как передает ГТРК "Кострома", мужчина совершил наезд, находясь в состоянии алкогольного опьянения.Смертельный наезд произошел в Красносельском районе Костромской области в августе 2019 года. 62-летний житель Приволжска выпил перед поездкой. В результате девушку на проезжей части он просто не заметил, прокомментировали в пресс-службе областного УМВД.Кстати, задержанный не признавал свою вину, но следователям удалось полностью раскрыть картину происшествия. Виновник смертельной аварии приговорен к трем годам тюрьмы и лишению водительских прав на два года. Автомобиль, погубивший девушку, был конфискован для возмещения ущерба родственникам погибшей.