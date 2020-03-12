Еще император Александр III говорил: У России только два союзника – армия и флот. Очевидно, что в условиях глобальной нестабильности вооруженные силы становятся главным гарантом сохранения суверенитета и независимости нашей страны. На фоне сложной международной обстановки продолжается масштабное перевооружение армии и флота. Так, в первой половине 2020 года ВМФ России должен получить новейший многоцелевой корвет проекта 20385 Гремящий.

Еще император Александр III говорил: "У России только два союзника – армия и флот". Очевидно, что в условиях глобальной нестабильности вооруженные силы становятся главным гарантом сохранения суверенитета и независимости нашей страны. На фоне сложной международной обстановки продолжается масштабное перевооружение армии и флота. Так, в первой половине 2020 года ВМФ России должен получить новейший многоцелевой корвет проекта 20385 "Гремящий".Государственные испытания новейший корвет проходит с ноябряпрошлого года. Корабль провел успешные стрельбы крылатыми ракетами"Калибр" и противокорабельными "Ониксами". Кроме того,моряки опробовали взаимодействие с авиацией.А в январе успешно выполнил торпеднуюстрельбу по надводным и подводным целям. Теперь кораблю предстоит пройтипроверку систем и агрегатов на полигонах Балтийского флота. Об этом со ссылкойна пресс-службу ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" сообщает РИАНовости.Очевидно, что флот вместе с армией вышли из кризиса, в котором они пребывали в 1990-е годы. Устаревающее вооружение, заросшие полигоны, прикованные кземле самолеты, деморализованный офицерский корпус – все это было реальностьюотечественных вооруженных сил еще 20 лет назад. Многие из тех, кто хоронили российскуюармию в те годы, сегодня не могут ее узнать: в войска поступает современнаятехника, личный состав хорошо обучен и мотивирован. Как объяснить этутрансформацию и является ли она таковой, задается вопросом в своей колонке на сайтегазеты военный эксперт Владислав Шурыгин.Тайной за семью печатями нынешнее состояние вооруженных силне является: в медийном пространстве достаточно информации о происходящем ввойсках, о поставках новой техники и ее испытаниях, походах кораблей, пускахракет. О новейшем вооружении постоянно пишет и отечественная, и зарубежнаяпресса. Не является секретом и растущее присутствие армии России во всехрегионах мира, что вызывает истеричную реакцию у наших западных"партнеров"."Все это подтверждает тезис о том, что ситуация в наших вооруженных силах изменилась и изменилась кардинально", – отметилВладислав Шурыгин.Эксперт проанализировал недавнее интервью первогозамминистра обороны Руслана Цаликова в газете военного ведомства "Краснаязвезда". По словам чиновника, в прошлом году все предусмотренные планом игособоронзаказом мероприятия выполнены в полном объеме. В войска поступилоболее 6,5 тысячи единиц современного вооружения, что позволило довести процентновой техники в армии почти до 70%. Сказанное Цаликовым подтверждает: реформаидет успешно, подчеркнул Шурыгин."Но насколько эта реформа, а точнее ее результаты будутадекватны угрозам и вызовам, с которыми столкнутся наши вооруженные силы в будущем?Не готовимся ли мы, как говорит известная поговорка, к прошедшей войне?" -задается вопросом аналитик.Эксперт напомнил о наращивании военных усилий НАТО в Европе,выходе Соединенных Штатов из договора по ПРО и ракетам средней и меньшейдальности, а также модификации Вашингтоном своей военной доктрины и ядернойстратегии. На действия США России есть чем ответить.По словам Цаликова, самая высокая доля современноговооружения – в ядерной триаде (межконтинентальные баллистические ракеты,стратегическая авиация и атомные подводные ракетоносцы). Недавно на боевоедежурство заступил первый полк, оснащенный новейшим ракетным комплексом"Авангард", стратегическую авиацию пополнили пять модернизированныхракетоносцев, завершено развертывание лазерных установок "Пересвет", проведены испытания подводной лодки проекта "Борей-А" "КнязьВладимир", рассказал замглавы Минобороны.Но насколько успешно вписалось новое вооружение в ядернуютриаду, интересуется Шурыгин."Готова ли она нейтрализовать угрозу ядерного нападения на нашу страну?Лично я хотел бы увидеть более подробный анализ на эту тему, чем простоперечисление новинок", – написал в своей колонке эксперт .Зато по втягиванию России в гонку вооружений Цаликоввысказался более полно, оценил аналитик. На фонерастущих военных расходов США оборонный бюджет России уже несколько летостается неизменным, подчеркнул замминистра. В 2018 году по этому показателю наша страна находилась наседьмом месте, а в следующем будет на девятом, прогнозирует чиновник. При этомудается сохранить темпы перевооружения, социальные обязательства передвоеннослужащими выполняются в полном объеме, добавил Цаликов.Таким образом, военная реформа успешно реализуется, современная российская армия готова к любым вызовам, резюмировал Шурыгин. Но все же главный критерий -практика, подчеркнул аналитик. С этим у нашей армии тоже все в порядке, уверенвоенный эксперт."За четыре года военной операции в Сирии, нашиВКС и военные советники помогли сирийцам не только отстоять свои города отнаступления армии международных террористов, но и наголову ее разгромить,выбросить с территории Сирии. Это и есть реальная оценка боеспособности нашихвооруженных сил", – заключил Шурыгин.