Суд в Свердловской области приговорил 32-летнего санитара одного из местных моргов Павла Печагина к десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Правоохранители установили, что ..

Суд в Свердловской области приговорил 32-летнего санитара одного из местных моргов Павла Печагина к десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Правоохранители установили, что он обворовывал трупы людей, сообщаетВ частности, в конце 2019 года он снял с тела покойной женщины золотую цепочку с подвеской. Украденные предметы Печагин сдавал в ломбард. Выяснилось, что они принадлежали дочери умершей. Мужчина полностью признал вину в содеянном.