Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о закрытии всех баров, ресторанов, кафе и магазинов в стране из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. Работу продолжат лишь аптеки и продуктовые ..

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о закрытии всех баров, ресторанов, кафе и магазинов в стране из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. Работу продолжат лишь аптеки и продуктовые универмаги, сообщаетАвтобусы, троллейбусы и трамваи также продолжат курсировать. Не остановят и заводы, однако рабочие будут обязаны соблюдать меры предосторожности. По последним данным, число зараженных в Италии превысило 12,4 тысячи человек. Более 800 заболевших погибли.