Саратовский областной суд принял решение освободить из-под стражи второго подростка, подозреваемого в подготовке массового убийства. Меру пресечения ему изменили на домашний арест.

Саратовский областной суд принял решение освободить из-под стражи второго подростка, подозреваемого в подготовке массового убийства. По информации ТАСС, меру пресечения ему изменили на домашний арест.В суде агентству сообщили, что несовершеннолетний пробудет под арестом до 25 апреля.Ранее 12 марта суд также изменил меру пресечения для другого подростка. Заключение под стражу ему заменили запретом определенные действий. Мера пресечения избрана до 20 апреля.Подростки 14 и 15 лет были арестованы на два месяца 26 февраля. Ранее ФСБ РФ сообщила, что их задержали за пропаганду в интернете массовых убийств и суицидов. На допросе несовершеннолетние признались, что готовили вооруженное нападение на школу. По словам одного из задержанных, он ожидал, что жертвами станут не менее 40 человек.По данному факту возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц (часть 1 статьи 30 и пункты «а, ж» части 2 статьи 105 УК РФ).