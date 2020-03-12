Еще один баскетболист Юта Джаз Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус. Ранее вирус COVID-19 был выявлен у центрового джазменов Руди Гобера.

Еще один баскетболист "Юта Джаз" Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус. Ранее вирус COVID-19 был выявлен у центрового "джазменов" Руди Гобера.Как сообщает РИА Новости, после проверки игроков "Юты" на коронавирус, носительство было выявлено у Донована Митчелла. Как и Гобер, Митчелл контактировал в раздевалке со многими игроками "Юты" и мог касаться их вещей. Тестирование баскетболистов будет продолжено.Накануне вирус был выявлен у Руди Гобера. После этого случая НБА приостановил регулярный чемпионат.