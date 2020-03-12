Главный храм вооруженных сил России, который возводится в подмосковном парке Патриот, украсили витражи с изображением российских и советских военных наград. О возведении храма рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
Главный храм вооруженных сил России, который возводится в подмосковном парке "Патриот", украсили витражи с изображением российских и советских военных наград. О возведении храма рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
Главный храм вооруженных сил России строится в подмосковном
парке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. За
все эти годы не появилось ни одного храма, посвященного этой круглой дате,
сказал Шойгу в интервью на телеканале .
При этом на Руси в ознаменование побед и в память о
защитниках родины всегда строились храмы. В наши дни было решено продолжить эту
традицию и возвести православный собор в честь юбилея великой Победы, рассказал
министр обороны.
Сейчас строительство подходит к концу. По словам Шойгу,
витражи украсили изображениям российских и советских наград. Так, вокруг
главного витража написано "За веру и верность" и "За храбрость".
"Мы хотим, чтобы люди, которые будут приходить в храм,
так или иначе вспоминали что-то свое, что-то очень личное, что их бы задевало и
заставляло прийти сюда еще раз", – подчеркнул глава военного ведомства.
Появление храма в честь 75-летия Победы – событие абсолютно
правильное и оправданное, уверен он. Министр напомнил, что в советское время
открывались музеи и памятники, посвященные Великой Отечественной, в том числе
знаменитая скульптура "Родина-мать зовет!", мемориальный комплекс
"Брестская крепость".
Рассказал министр обороны и о пожертвованиях на строительство храма. Свою лепту в благое дело внесли более 90 тысяч тысяч человек, финансовую поддержку оказали и многие компании, Шойгу.
Шойгу выразил признательность крупным компаниям, городам и
субъектам Федерации, которые помогали строительству. Серьезную лепту в
возведение Главного храма ВС РФ внесла и столица. "Город Москва счел
нужным важным и необходимым, и, я считаю, очень правильным, выделить средства
на благоустройство вокруг храма", – рассказал глава Минобороны.
В свою очередь Московская область помогла подвести
коммуникации, а одна из компаний безвозмездно поставила на нужды строительства
тяжелые краны, с помощью которых, помимо прочего, устанавливался многотонный
купол храма.
"И сказали, что их компанию нигде не нужно упоминать,
потому что они считают, что считают неправильным рекламировать себя на таких
очень важных и нужных для станы делах", – отметил министр.
Культовое сооружение спроектировано в классическом русско-византийском стиле.
После завершения строительства собор станет третьем по величине в нашей стране
и будет уступать только храму Христа Спасителя в Москве и петербургскому
Исаакиевскому собору.
Размеры здания очень символичны. Так, диаметр барабана
главного купола – 19 метров 45 сантиметров отсылает к году окончания Великой
Отечественной войны – 1945. Высота малых куполов – 14 метров и 18 сантиметров:
1418 – именно столько дней длилась война. А звонница высотой 75 петров
символизирует юбилейную дату победы.
На территории храмового комплекса расположится "Дорога
памяти" – мультимедийная галерея длиной 1418 шагов. Там разместятся данные
о более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.