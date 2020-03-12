Главный храм вооруженных сил России, который возводится в подмосковном парке Патриот, украсили витражи с изображением российских и советских военных наград. О возведении храма рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Главный храм вооруженных сил России, который возводится в подмосковном парке "Патриот", украсили витражи с изображением российских и советских военных наград. О возведении храма рассказал министр обороны Сергей Шойгу.Главный храм вооруженных сил России строится в подмосковномпарке "Патриот" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Завсе эти годы не появилось ни одного храма, посвященного этой круглой дате,сказал Шойгу в интервью на телеканале .При этом на Руси в ознаменование побед и в память озащитниках родины всегда строились храмы. В наши дни было решено продолжить этутрадицию и возвести православный собор в честь юбилея великой Победы, рассказалминистр обороны.Сейчас строительство подходит к концу. По словам Шойгу,витражи украсили изображениям российских и советских наград. Так, вокругглавного витража написано "За веру и верность" и "За храбрость"."Мы хотим, чтобы люди, которые будут приходить в храм,так или иначе вспоминали что-то свое, что-то очень личное, что их бы задевало изаставляло прийти сюда еще раз", – подчеркнул глава военного ведомства.Появление храма в честь 75-летия Победы – событие абсолютноправильное и оправданное, уверен он. Министр напомнил, что в советское времяоткрывались музеи и памятники, посвященные Великой Отечественной, в том числезнаменитая скульптура "Родина-мать зовет!", мемориальный комплекс"Брестская крепость".Рассказал министр обороны и о пожертвованиях на строительство храма. Свою лепту в благое дело внесли более 90 тысяч тысяч человек, финансовую поддержку оказали и многие компании, Шойгу.Шойгу выразил признательность крупным компаниям, городам исубъектам Федерации, которые помогали строительству. Серьезную лепту ввозведение Главного храма ВС РФ внесла и столица. "Город Москва счелнужным важным и необходимым, и, я считаю, очень правильным, выделить средствана благоустройство вокруг храма", – рассказал глава Минобороны.В свою очередь Московская область помогла подвестикоммуникации, а одна из компаний безвозмездно поставила на нужды строительстватяжелые краны, с помощью которых, помимо прочего, устанавливался многотонныйкупол храма."И сказали, что их компанию нигде не нужно упоминать,потому что они считают, что считают неправильным рекламировать себя на такихочень важных и нужных для станы делах", – отметил министр.Культовое сооружение спроектировано в классическом русско-византийском стиле.После завершения строительства собор станет третьем по величине в нашей странеи будет уступать только храму Христа Спасителя в Москве и петербургскомуИсаакиевскому собору.Размеры здания очень символичны. Так, диаметр барабанаглавного купола – 19 метров 45 сантиметров отсылает к году окончания ВеликойОтечественной войны – 1945. Высота малых куполов – 14 метров и 18 сантиметров:1418 – именно столько дней длилась война. А звонница высотой 75 петровсимволизирует юбилейную дату победы.На территории храмового комплекса расположится "Дорогапамяти" – мультимедийная галерея длиной 1418 шагов. Там разместятся данныео более 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.