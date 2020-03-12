Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова считает, что руководители нашего спорта не в полной мере используют административный ресурс при защите атлетов в спорах о допинге. WADA ломает карьеры спортсменам, - считает лыжница.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова считает, что руководители нашего спорта не в полной мере используют административный ресурс при защите атлетов в спорах о допинге. "WADA ломает карьеры спортсменам", — считает лыжница."У меня есть ощущение, что наша, российская сторона не особенно напрягается, чтобы кого-то защитить, — цитирует Чепалову издание "Спорт-экспресс". – Не понимаю, зачем сейчас в принципе раздувать тему допинга, ставить ее во главу угла. В России всегда все было с этим нормально. А сейчас мы просто кому-то помешали, и за это нас стали травить"."Я всегда говорила: если спортсмен сильный, он будет для всех как заноза в одном месте. Вот от нас и хотят избавиться, используя допинг как повод", — сказала экс-лыжница. Говоря о биатлонисте Александре Логинове, Чепалова пояснила: "Саша абсолютно нормально, адекватно себя ведет. Он не обязан брать на себя чужую ответственность. Его дело – выступать. Если кому-то хочется узнать что-то еще, пусть они идут и сами узнают".Спортсменка была очень обрадована тем, что лыжник Александр Большунов выиграл в этом году Кубок мира: "Ребята держат тот уровень лыжного спорта, который в России и должен быть. Саша – яркий лидер, замечательный спортсмен. Здорово, когда в команде есть такой человек, потому что за ним подтянутся и остальные".