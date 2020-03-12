12.03.2020

2020-03-12 13:00:04

Законодательное собрание Владимирской области одобрило поправки в Конституцию

Подавляющим большинством голосов.

С самого начала возражали только депутаты из фракции КПРФ. Предлагали отложить голосование. Говорили о «спешке», «что еще не разобрались», и неких «противоречиях в тексте». По сути, повторяя фракцию КПРФ в Госдуме, владимирские зюгановцы решили воздержаться.

Однозначно за поправки выступили фракции «Справедливой России» и «Единой России».

В частности, спикер ЗС Владимир Киселев сказал: "Наша страна живет не в космосе! Все взаимосвязано: коронавирус, борьба за рынки сбыта, на нашу страну идет огромное давление. И этот закон - не спешка, а оперативность! Я считаю, закон гармоничен и продуман. Предлагаю поддержать".

В итоге, «за» - 27 депутатов, 2 – «против», 5 - воздержались. Четверо не голосовали вообще.