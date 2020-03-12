Заседание технического комитета ОПЕК+ могут отменить, но окончательного решения пока нет. Стороны обсуждают возможность проведения встречи, все заинтересованные страны желают в ней участвовать, но из-за пандемии коронавируса многим официальным лицам запрещено выезжать из страны.

Заседание технического комитета ОПЕК+ могут отменить, но окончательного решения пока нет. Стороны обсуждают возможность проведения встречи, все заинтересованные страны желают в ней участвовать, но из-за пандемии коронавируса многим официальным лицам запрещено выезжать из страны.Стороны обсуждают формат видеоконференции, но такой формат не очень подходит из-за технических ограничений, отмечают источники "Интерфакса". Источник в делегации Саудовской Аравии усомнился в участии в заседании техкомитета, не не назвал причину.Между тем министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия, "безусловно", примет участие в заседании техкомитета ОПЕК+ 18 марта. "В рамках хартии формат взаимоотношений остался, не изменился", — подчеркнул министр. Россия продолжит следить за развитием обстановки в мире, "будем общаться, потому что ситуация на рынке — это важно для всех", пояснил Новак.Новак допустил возможность проведения заседания техкомитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции. "Не знаю, откуда появилось 18-е число. Надо уточнить, получали ли мы официально это предложение", — отметил министр.Дата заседания техкомитета — 18 марта — назначена еще до распада сделки ОПЕК+, и подтверждения даты проведения заседания пока нет.