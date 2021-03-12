Местоположение автодороги было согласовано в рамках предроектных работ.

Департамент лесного хозяйства администрации Владимирской области опубликовал об изменении границ земель, на которых расположены леса. Это связано со строительством обхода Киржача.Согласно документу, под его возведение будет отведено около 150 га леса. Местоположение автодороги было согласовано в рамках предроектных работ.Речь о строительстве обхода Киржача шла еще более 10 лет назад. В 2017 году были утверждены объемы финансирования, в 2018-ом в рамках долгосрочной целевой программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025годы» началось проектирование дороги и тогда возникли проблемы с лесами, которые тяжело решались. В настоящее время разработана документация по строительству дороги, заказчиком работ является государственное бюджетное учреждение «Владупрадор». Реализация данного объекта запланирована на период 2021-2025 годов.Напомним, что во Владимирской области идет платной трассы М-12 Москва-Казань. .