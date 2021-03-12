При этом 7704 человека уже сделали инъекцию второго компонента вакцины.

По данным на 12 марта, уже 19343 жителя Владимира привились от COVID-19 в лечебных учреждениях города. При этом 7704 человека уже сделали инъекцию второго компонента вакцины.Напомним, что вакцинация владимирцев от COVID-19 организована в семи лечебных учреждениях города. Жители могут записаться на прививку по телефонам лечебных учреждений по месту жительства.Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Также можно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.Вакцина, которой прививают жители - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.