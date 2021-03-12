За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 927 летальных исходов.

По информации федерального портала стопкоронавирус.рф на 12 марта, ещё четыре жителя Владимирской области умерли от коронавируса. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 927 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 25 742 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 86 человек.