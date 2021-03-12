В Гусь-Хрустальном вынесен приговор руководителю Центральной бухгалтерии по обслуживанию образовательных учреждений.

В Гусь-Хрустальном вынесен приговор руководителю "Центральной бухгалтерии по обслуживанию образовательных учреждений". За превышение должностных полномочий чиновнице назначен штраф в размере шестидесяти тысяч рублей.Также суд лишил её права занимать муниципальные должности в течение двух лет. Уголовное дело было возбуждено в июне прошлого года. В здании "Центральной бухгалтерии" установили новые окна, приобрели новые компьютеры и мебель на сумму больше миллиона рублей. Суд установил, что деньги были взяты со счетов дошкольных образовательных учреждений. Вину чиновница не признала.Напомним, в здании, где в настоящее время расположены городское управление образования и муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования», стоимостью более 600 тыс. рублей. Они приобретены дошкольными образовательными учреждениями за счет личных денежных средств родителей., тогда как в действительности ремонтные работы по их установке проведены в здании управления образования.