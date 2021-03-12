Хабаровский край должен стать одним из лидеров по уровню инвестиционного климата, заявил в ходе встречи с предпринимателями врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Он напомнил, что защита прав бизнес-сообщества – одна из задач, которую поставил президент Владимир Путин.

Хабаровский край должен стать одним из лидеров по уровню инвестиционного климата, заявил в ходе встречи с предпринимателями врио губернатора региона Михаил Дегтярев. Он напомнил, что защита прав бизнес-сообщества – одна из задач, которую поставил президент Владимир Путин.В ходе конференции "ЗаБизнес" Дегтярев обозначил цели экономического развития региона. Основная задача – войти в тридцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.Врио губернатора отметил, что руководство края работает над упрощением процедур и сокращением сроков получения услуг в строительстве, подключения к инженерным сетям, лицензирования, регистрации права собственности."Выстраиваем механизмы понятного и прозрачного взаимодействия между органами власти и бизнесом", – сказал Дегтярев.При этом он отметил, что вопросы давления правоохранительных органов на бизнес по-прежнему актуальны. Правительство края встретилось с руководителями подразделений федеральных контрольно-надзорных органов. Достигнута договоренность повысить прозрачность их работы, сообщил Дегтярев."Мы все за то, чтобы чистый и честный бизнес чувствовал себя комфортно", – сказал политик.Предприниматели выразили свое мнение об улучшении бизнес-климата в регионе. Силовое давление – это доследственные проверки, шесть из семи обращений касаются именно их, отметила гендиректор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «ЗаБизнес.РФ» Элина Сидоренко.Врио губернатора обозначил, что намерен бороться с проблемой доследственных проверок. В ходе обсуждения глава региона заручился поддержкой заместителя генерального прокурора Дмитрия Демешина и руководства других ведомств и организаций."Трехсторонние отношения между бизнесом, властью и контрольными ведомствами будут перезапущены в ближайшее время на основе предложений и пожеланий всех участников обсуждения", – пишет телеграм-канал "Недебри".