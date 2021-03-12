Сигнал в МЧС поступил накануне в 20 часов 16 минут.

Сигнал в МЧС поступил накануне в 20 часов 16 минут.Возгорание произошло в селе Гнездилово Суздальского района. К прибытию пожарных наблюдалось открытое горение хозяйственной пристройки и кровли дома, существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. Они не дали огню распространиться внутрь дома и на соседний дом. Пожар был ликвидирован на общей площади 100 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекались 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.