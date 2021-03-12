В Красноярске прошли слушания о внесении изменений в правила благоустройства. С инициативой запретить применение веществ, которые плавят лед, выступил местный депутат. Народный избранник выступает за отказ от реагентов. Однако эксперты дорожной отрасли отметили опасность такой инициативы. Жители поддержали специалистов.

В Красноярске прошли слушания о внесении изменений в правила благоустройства. С инициативой запретить применение веществ, которые плавят лед, выступил местный депутат. Народный избранник выступает за отказ от реагентов. Однако эксперты дорожной отрасли отметили опасность такой инициативы. Жители поддержали специалистов.В Красноярске 10 марта прошли публичные слушания о внесении изменений в правила благоустройства городской территории. В документ предлагается добавить пункт о запрете использования противогололедных материалов на автомобильных дорогах, не оборудованных ливневой канализацией. Для борьбы со льдом предлагается использовать песок.Активность на почве борьбы с реагентами в Красноярске развивают депутаты горсовета от фракции ЛДПР. В преддверии выборов они настойчиво критикуют уборку дорог в городе."Достал Бионорд и прочая химоза, которую используют на дорогах? Нет смысла возмущаться в сетях или у телевизора. #Приходите на общественные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства, действующие на территории г. Красноярска", – написал на своей странице депутат гордумы от ЛДПР Роман Крастелев. Беспощадную борьбу с противогололедными материалами затеял и другой красноярский либерал-демократ – Александр Глисков.Свою нелюбовь к реагентам депутаты мотивируют страшной химией, которая якобы уничтожает все живое. Выступившие на слушаниях эксперты были не так категоричны.«Применение реагентов – это не блажь красноярских дорожников. Это эффективная международная практика, – выступил Алексей Барт, директор Сибирского филиала федерального дорожного института РосдорНИИ в Красноярске. – Даже скандинавы, которые очень внимательны к экологии, используют реагенты. Потому что это единственный способ борьбы со льдом на дороге. Убрать город одним только песком невозможно, поэтому ни у кого в мире не возникает намерений запретить реагенты».В России уже 20 лет действуют одобренные Минтрансом требования к противогололедным материалам, существуют национальные стандарты, в которых прописаны необходимые показатели, экологические нормы, допустимое воздействие на бетон и другие материалы.Кроме того, обязательный к исполнению ГОСТ Р 50597 гласит, что улицы необходимо убирать до черного асфальта через 3-4 часа после снегопада.Отказ от реагентов ведет к увеличению аварийности. И Красноярск смог ощутить это на своем опыте.«Число аварий из-за дорог, неудовлетворяющих требованиям безопасности за период с января по 10 марта этого года выросло до 153. В прошлом году, когда использовался Бионорд, за этот же период, мы зафиксировали всего 22 таких ДТП, – официальную статистику замначальника ГИБДД Красноярска Роман Васильев. – В этом сезоне мы выписали на 233 предписания об устранении гололеда и зимней скользкости больше, чем в прошлом. В адрес мэра были представления от ГИБДД и прокуратуры. В городе без реагента стало опаснее».Песок снег не плавит, а потому с гололедом не борется. Более того, при наступлении устойчивой теплой погоды разбросанным по улице песком дышат люди. Всемирная организация здравоохранения доказала, что дорожный смет вызывает астму и даже .«Вы говорите, что переживаете за экологию, – руководитель аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова. – Давайте посмотрим. В городе десятилетиями применяли пескосоляную смесь. В районе 90 тысяч тонн, 9 тысяч тонн минимум – это техническая соль – тоже реагент. Многие годы он поступал в окружающую среду. Открываем официальный отчет Минприроды Красноярского края о состоянии окружающей среды за 2019 год. Они делают мониторинг по загрязнителям, в том числе и по хлоридам. Я вижу превышения ПДК в воде по фенолам, алюминию, меди и ряду других веществ. А по хлоридам нет. За 2019 год их поступило в окружающую среду – 0. Зато в реки попало более 10 тысяч тонн взвешенных частиц. В воздухе тоже большое содержание пыли».В качестве примера можно взять Москву. Город более 10 лет использует только реагенты. В сезон уходит до 400 тысяч тонн. Песок там под запретом с двухтысячных годов.Негативных последствий от применения средств, плавящих лед, в Москве не выявлено. Город четыре раза в год проводит мониторинг почв и подземных вод. Наоборот, специалисты отмечают улучшение ситуации: после начала использования реагентов уровень засоления почв снизился в 3.5 раза по сравнению с временами, когда на дорогах применялась чистая соль и песок.Не исключено, что после отказа от реагентов ставшие опасными для движения улицы Красноярска придется просто перекрывать. В итоге жители на слушаниях такой инициативы: 48 «против» и лишь 6 человек «за».