В ночь на 12 марта в здание торгового центра Компас на Октябрьской улице в Нижнем Новгороде врезался автомобиль Toyota Land Cruiser, передает . Сообщается о трех погибших в результате ДТП. Жертвами ..

В ночь на 12 марта в здание торгового центра "Компас" на Октябрьской улице в Нижнем Новгороде врезался автомобиль Toyota Land Cruiser, передает . Сообщается о трех погибших в результате ДТП. Жертвами стали пассажиры авто. По предварительным данным, водитель уходил от преследования дорожных полицейских. Погоня началась после того, как экипаж ДПС обратил внимание на странное поведение водителя.