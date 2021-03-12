Муромские футболисты обыграли команду из 1 лиги Беларуси. 11 марта муромляне встречались с гомельским “Локомотивом”. Матч проходил в рамках подготовки к российскому чемпионату.

Муромские футболисты обыграли команду из 1 лиги Беларуси. 11 марта муромляне встречались с гомельским “Локомотивом”. Матч проходил в рамках подготовки к российскому чемпионату. Тренироваться муромляне решили с белорусскими футбольными клубами. Эта встреча завершилась уверенной победой “Мурома”. Во втором тайме красно-черные забили два мяча. Ответить Гомель не смог. В итоге подопечные Олега Стогова возвращаются во Владимирскую