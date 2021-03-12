Хочу гулять и помыться. Эти слова Надежда Огарёва повторяет вновь и вновь. Но на инвалидной коляске никак не заехать ни в ванную, ни в туалет.

Инвалид-колясочник живет на четвертом этаже. И поэтому год не была на улице. Такая ситуация произошла в Карабанове Александровского района. Можно ли помочь женщине?"Хочу гулять и помыться". Эти слова Надежда Огарёва повторяет вновь и вновь. Но на инвалидной коляске никак не заехать ни в ванную, ни в туалет. По словам женщины, она год не мылась по-человечески.- Вы понимаете, я хочу жить. Да, у меня ног нет. Я не буду ходить. Я не встану. Я ничего не могу добиться.Ноги женщина потеряла год назад. Делала операцию в Москве - пошло осложнение. Тут же ее бросил муж, оставив ни с чем. Ей выделили квартиру в Карабанове. Но квартира на 4 этаже для инвалида-колясочника - не выход. В буквальном смысле.- Мне надо к хирургу ходить. Мне надо к врачам ходить. Я ослепну. А они говорят - вы должны сами прийти. А я говорю - как я приду-то? Меня некому носить на руках.Ходить Надежда Огарёва уже не будет. 30 лет женщина на инсулине - поэтому из-за диабета даже нельзя поставить протез. Помочь тоже некому. Надежду проверяет соцзащита - помогает покупать продукты и убираться. Но хрупкой девушке не спустить инвалидную коляску с 4-го этажа. А сын Надежды живет в Москве. И навещает ее очень нечасто.- Как часто?- Да только он приехал, не было его полтора года. У него жена умерла. Да кому я нужна?Сергей Огарев работает на железной дороге вахтами. Поэтому нет возможности часто навещать мать. По его словам, в администрации города им отказали в опеке.- Я говорю - пропишите меня, чтобы я ухаживал. Мы, говорит, никого прописывать не будем. Эта квартира по спецнайму.В администрации Карабанова уверяют: Надежда Огарева сама выразила желание оформить в этой квартире постоянную регистрацию. Перейти со спецнайма на соцнайм. Тогда она может претендовать на приватизацию квартиры в случае признания ее малоимущей. И сейчас женщина занимается сбором документов. По словам главы Карабанова Ильи Павлова, в администрацию Надежда не обращалась, но если женщина подаст заявление, ей попробуют подыскать новое жилье.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев«Вести-Владимир»