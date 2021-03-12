Блины, гулянья и всеобщее объединение. Масленица – один из самых любимых праздников в нашей стране. Оказывается, в старину в эти дни наши предки не прощались с зимой, а приносили

Блины, гулянья и всеобщее объединение. Масленица – один из самых любимых праздников в нашей стране. Оказывается, в старину в эти дни наши предки не прощались с зимой, а приносили своеобразную жертву ради хорошего урожая. Сжигали Масленицу за пределами поселений, обычно на засеянных в зиму полях. Праздник сочетает в себе разные древние обряды, традиции и ритуалы,