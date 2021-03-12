Виновным может грозить до трёх лет колонии.

В Гусь-Хрустальном на врачей городской больницы завели уголовное дело из-за смерти пациента. СУ СК возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения должностных обязанностей».Утром 13 января 64-летнему местному жителю стало плохо с сердцем. Дочь отвезла мужчину в больницу, где в его направили на анализы, кардиограмму и флюорографию. Позднее его осмотрел кардиолог, который поставил диагноз кардиомиопатия, мерцательная тахиаритмия, преходящее нарушение мозгового кровообращения.Пациента направили в терапевтическое отделение, а через час он скончался от инфаркта. Проверку проводила местная прокуратура, которая передала материалы в Следком. Расследование дела продолжается. Виновным может грозить до трёх лет колонии.