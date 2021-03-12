Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 620 человек.

По информации Роспотребнадзора на 12 марта, во Владимирской области выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 заболевших Covid-19. Ещё 12 человек подхватили опасную болезнь в Муромском, 10 - в Гусь-Хрустальном, по 6 - в Суздальском и Кольчугинском районах. Пять инфицированных прибавилось в Петушинском, по 4 - в Меленковском и Ковровском, по 3 - в Александровском и Киржачском районах, 2 - в Юрьев-Польском, по 1 - в Селивановском и Камешковском райнах.Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 28 620 человек.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.