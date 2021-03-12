Что не так со спортзалом кадетского интерната в Радужном? Активисты ОНФ зафиксировали плачевное состояние многомиллионного спортивного объекта. И потребовали от чиновника из областного

Что не так со спортзалом кадетского интерната в Радужном? Активисты ОНФ зафиксировали плачевное состояние многомиллионного спортивного объекта. И потребовали от чиновника из областного строительного департамента объяснений. Тот переложил вину на подрядчика. Сергей Дмитриев, и. о. директора областного департамента архитектуры и строительства Неоднократно он, скажем так, нас обманывал. Приступал к неким работам, да? Открывали, показывали, привозили