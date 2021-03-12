Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вакцинации Владимира Путина. Представитель Кремля отметил, что глава страны пока не привился от коронавирусной ..

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о вакцинации Владимира Путина. Представитель Кремля отметил, что глава страны пока не привился от коронавирусной инфекции."Президент обещал сам сообщить, когда привьется", – добавил Песков.Также пресс-секретарь опроверг данные о том, что послание Путина Федеральному собранию состоится 7-8 апреля. Песков рассказал, что мероприятие пройдет в очном формате, однако точная дата пока не выбрана.