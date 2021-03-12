Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал стратегию Украины по возвращению Крыма. По его словам, Киев сам не знает, в чем заключается план.

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал стратегию Украины по возвращению Крыма. По его словам, Киев сам не знает, в чем заключается план.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне рассказал о "трех китах" политики возвращения полуострова. Первый – стратегия "деоккупации" Крыма, утвержденная Советом национальной безопасности и обороны; второй – объединение усилий всех международных партнеров; третий – восстановление украинского суверенитета над территорией.План Киева прокомментировал член Совета Федерации. В комментарии RT Сергей Цеков назвал это "очередным образным заявлением", которое не приведет к возвращению Крыма в состав Украины. Сенатор подчеркнул, что слова Кулебы направлены в первую очередь на украинских граждан, а также внешних хозяев – Европу и Соединенные Штаты."Все громко и по-прежнему во вред Украины", – отметил он. По мнению российского сенатора, для Киева было бы полезно признать законность и справедливость отделения Крыма. В таком случае отношения Украины и России могли бы улучшиться. "Вот это была бы важная стратегическая программа на будущее", – заключил член Совета Федерации.Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года. Историческому событию предшествовал масштабный референдум, где большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Киев отказался признать законность процедуры и обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела.