С 1 апреля жизнь некоторых категорий граждан изменится в лучшую сторону. Какие социальные выплаты в России будут проиндексированы уже в ближайшее время, Вы узнаете из специального материала на сайте Дни.ру.

С 1 апреля жизнь некоторых категорий граждан изменится в лучшую сторону. Какие социальные выплаты в России будут проиндексированы уже в ближайшее время, Вы узнаете из специального материала на сайте "Дни.ру".Со следующего месяца россияне, которые ежемесячно получают деньги на детей от трех до семи лет, могут подать заявление о перерасчете размера пособия. Если даже после получения материальной помощи от государства, доход семьи оказывается ниже прожиточного минимума в регионе, то тогда их выплаты повысят до 75% ПМ.В случае если и такого пособия не хватит для полноценной жизни семьи, то родителям назначат 100% регионального прожиточного минимума. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская добавила, что если соцзащита одобрит перерасчет, то россияне получат доплату и за первый квартал.Также с 1 апреля года будет проведена индексация социальных пенсий, сообщает Life.ru. Согласно проекту постановления правительства, прибавка к выплатам составит 3,4%. Юрист уточнила, что точный размер индексации называть пока рано, так как документ пока не подписан и не опубликован.Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин рассказал, что россиян . По его словам, на дополнительные меры поддержки смогут рассчитывать безработные граждане, бизнесмены, а также семьи с детьми. Последние могут получить до десяти тысяч рублей на каждого ребенка.