Вслед за слухами о готовящемся наступлении вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донбасс с западных границ России доносятся и другие тревожные вести. Армия Незалежной начала стягивать силы к границе с Крымом.

Вслед за слухами о готовящемся наступлении вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донбасс с западных границ России доносятся и другие тревожные вести. Армия Незалежной начала стягивать силы к границе с Крымом.Корреспондент одного из российских федеральных телеканалов сообщил, что к полуострову направляются, в частности, – бронированные машины, которые могут представлять угрозу для его безопасности. Однако журналист Виктор Баранец усомнился в реальности этой угрозы.Баранец считает, что наступление Украины на Крым фактически станет для ВСУ самоубийством. Такая операция была бы большой стратегической ошибкой для украинского военного командования. Поэтому эксперт считает, что в Киеве навряд ли решатся на такой опрометчивый шаг.Виктор Баранец пояснил, что даже если Генштаб Украины действительно создал большое подразделение войск для атаки на Крым, то хвалёная разведка Незалежной хорошо осведомлена о том, кому ей придётся противостоять. По мнению специалиста, для этого понадобится перебросить к полуострову всю армию страны, но даже она навряд ли сможет захватить его через неделю или через месяц.Военный обозреватель подчеркнул, что российская группировка войск в Крыму в десятки раз превосходит украинские войска по уровню оснащённости военной техникой и современным вооружением. Кроме того, она регулярно проводит боевые учения, поэтому в случае нападения российским военным "придётся гнать украинскую армию аж до Днепра". В связи с этим он предположил, что на самом деле ВСУ проводят у границ полуострова манёвр маскировки.