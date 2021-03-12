Власти обещают, что в скором времени жильцы смогут въехать в свои квартиры.

Владельцы жилья в проблемной новостройке в микрорайоне Веризино скоро смогут въехать в свои квартиры. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора региона.Напомним, что дом №8 по улице Смоленской ввели в эксплуатацию ещё 17 сентября 2020 года. Однако из-за отсутствия присоединения к электросетям, ООО «Муром Град» не получил разрешение от Ростехнадзора, владимирцы до сих пор не переехали в новую недвижимость.Устав ждать решения вопроса, собственники квадратных метров обратились на «горячую линию» президента. И вот, 15 января в обладминистрации состоялось совещание по проблеме подключения многоэтажки к коммуникациям.«Застройщиком были внесены изменения в проект и проведены работы по приведению объекта в соответствие. На днях, 9 марта, Ростехнадзор выдал разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающей установки», - уточнили в Белом доме.Планируется, что до конца марта дом присоединят к электросетям.«Вопросы по всем дольщикам и губернатор, и я держим на контроле. Мы прикладываем максимальные усилия по их решению», – заверил Роман Годунин.