О том, что проект ГК МонАрх Технополис модульного домостроения в поселении Марушкинском в Новой Москве прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение, сообщил сегодня заместитель главного инженера комбината Сергей Рюмшин.

О том, что проект ГК МонАрх Технополис модульного домостроения в поселении Марушкинском в Новой Москве прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение, сообщил сегодня заместитель главного инженера комбината Сергей Рюмшин.10 марта Московская государственная экспертиза подписала положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Марушкино технополиса модульного домостроения по производству крупногабаритных модулей-квартир нового поколения. Это позволит открыть первую очередь предприятия в 2021 году - рассказал Рюмшин.Он также отметил, что в нынешнем году компания "Монарх" за свой счет выполнит благоустройство прилегающей территории по улице Болотникова и вместе с жителями подготовит проект парка, который будет реализован в 2022 году.Сейчас мы собираем предложения в концепцию благоустройства, чтобы потом представить точную схему - где, что и как будет располагаться. Данная парковая зона будет проходить вдоль улицы Ивана Болотникова и соединяться с ней безопасным надземным переходом. Площадь большая, около 2 га. Наполнение этой прогулочной зоны будем формировать с учётом мнения жителей, - отметил главный инженер технополиса.Уникальность комбината в Марушкино заключается в современной роботизированной линии производства, которая позволяют создавать модули будущей квартиры различной площади, с большим набором вариантов планировки и без какого-либо вреда для экологии. После сборки на конвейере модули с помощью специального транспорта в ночное время перевозятся на стройплощадку и монтируются на месте. Таким образом, дом собирается быстро, как конструктор.