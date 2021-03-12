Об этом на своей странице в соцсетях сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин.

В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется проектом реконструкции участка трассы М7 у Гороховца. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин. Он встретился с начальником управления дорогой "Москва-Нижний Новгород" Сергеем Карповым. Члены рабочей группы изучат возможности и условия прокладки нового маршрута. Затем начнутся предпроектные работы. в черте Гороховца будет приостановлена. Планируется проводить работы только по приведению дороги в нормативное состояние. Напомним, жители древнего города уже много лет просят построить объездную дорогу, сейчас . Следующая встреча со специалистами дорожного управления пройдет в Вязниках. Там на въезде в город планируется построить двухуровневую развязку.