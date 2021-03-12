Полную зарплату на крупном муромском предприятии не получили 325 работников. Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства ОАО “Муромтепловоз”. Как установили в

Полную зарплату на крупном муромском предприятии не получили 325 работников. Прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства ОАО “Муромтепловоз”. Как установили в надзорном ведомстве, более 300 сотрудникам частично не выплачена заработная плата на общую сумму 2,5 миллиона рублей. За задержку зарплаты им была положена компенсация в 120 тысяч рублей. Этих денег работники тоже не увидели. В