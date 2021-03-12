Муромской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ОАО «Муромтепловоз».

Муромской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения трудового законодательства в ОАО «Муромтепловоз».Установлено, что 325 работникам предприятия частично не выплачена заработная плата в общей сумме более 2,5 млн рублей, а также денежная компенсации за ее задержку в размере более 120 тыс. рублей. Руководителю внесено представление, по результатам рассмотрения которого зарплата и компенсация за её задержку выплачены в полном объеме, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В отношении и.о. генерального директора ОАО «Муромтепловоз» возбуждено производство об административном правонарушении по статье "невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений". На него наложен штраф в размере 20 тыс. рублей.Также по постановлению прокурора и.о. генерального директора привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных) с наложением штрафа в размере 10 тыс. рублей.