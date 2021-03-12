Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям на основании обращения граждан провели осмотр акватории и водоохранной зоны реки Нерль.

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям на основании обращения граждан провели осмотр акватории и водоохранной зоны реки Нерль.Начиная от ее притоков выше по течению от с. Кидекша Суздальского района Владимирской области до границы с Ивановской областью, акваторий и водоохранных зон р. Нерль и ее притока р. Ирмес, протекающим по территории Гаврилово-Посадского района Ивановской области, р.Каменка на территории Суздальского района Владимирской области на предмет выявления возможных источников загрязнения, сообщила пресс-служба ведомства.С очистных сооружений г. Гаврилово-Посада зафиксирован сброс сточных вод в реку Ирмес, являющуюся притоком реки Нерль. В месте сброса присутствовал ярко выраженный характерный запах хозяйственно-бытовых канализационных стоков. При участии специалистов Владимирского филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» осуществлен отбор проб. Установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения по аммоний-иону.В ходе обследования р. Каменка (правый приток р. Нерль) в границах г. Суздаля на берегу обнаружено сооружение, через которое осуществляется сброс стоков в водный объект.Напомним, что во Владимирской области жители обеспокоены загрязнением поверхностных вод реки Нерль. Они з очистить водную артерию от производственных сливов и болезнетворных бактерий. Ролик опубликовали в социальные сети. Для спасения природного объекта активисты создали о недопущении экологической катастрофы.Росприроднадзор сообщил, что надзорные мероприятия на территории Ивановской области продолжаются. При установлении хозяйствующих субъектов, причастных к загрязнению реки Нерль и ее притоков, будут приняты меры административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации.