Москва – первый город в России, который начал заключать офсетные контракты в жизненно важных отраслях. Сегодня с инвесторами достигнуто уже пять таких соглашений. О пользе офсетных контрактов рассказал на страницах своего личного блога мэр столицы Сергей Собянин.

Москва – первый город в России, который начал заключать офсетные контракты в жизненно важных отраслях. Сегодня с инвесторами достигнуто уже пять таких соглашений. О пользе офсетных контрактов рассказал на страницах своего мэр столицы Сергей Собянин.Совместить высокое качество продукции и доступную цену – такой целью руководствовалась мэрия города, когда разработала и предложила механизм офсетного контракта. Инициативу поддержало правительство России.Инвестор, который построит в городе нужное ее жителям производство или модернизируют действующий завод, получит гарантии сбыта продукции на 5-10 лет и быстро окупит вложения. Заключить офсетный контракт можно только через конкурс. Москва выбирает поставщика, который максимально удовлетворяет ее потребностям и предлагает самую выгодную цену. Это позволяет снизить расходы на госзакупки и локализовать производство.Офсетные контракты выгодны и инвестору, и городу. Первый получает надежного покупателя, гарантированную длительную загрузку производственных мощностей и возможность пользоваться мерами поддержки от властей столицы.Москва получает необходимую продукцию, не переплачивая за нее посредникам, увеличение налоговой базы, новые рабочие места и импортозамещение по социально значимой продукции. Каждый офсетный контракт – это инвестиция в городскую экономику на минимум миллиард рублей.Город начал заключать офсетные контракты в 2017 году. С тех пор достигнуто пять таких соглашений с объемом инвестиций почти 13 миллиардов рублей. В течение 10 лет общий объем закупок по этим контрактам составит 73 миллиарда рублей. Все эти деньги вольются в экономику города и будут работать на его развитие.Первый контракт Москва заключила с ЗАО "Биокад". Город договорился о производстве 22 современных препаратов для лечения онкологических и имvунных заболеваний.Второй был подписан спустя год с "Р-Опра". Компания построит фармацевтический завод в Зеленограде. Там будет производиться 31 препарат для лечения и профилактики онкологических, кардиологических и эндокринных заболеваний.Третий офсетный контракт город заключил в 2019 году. Компания "Гемамед" начнет поставки медицинских изделий для стомированных больных. Стоимость продукции будет максимально доступной для пациентов.В прошлом году Москва заключила четвертый офсетный контракт. На базе Лианозовского молочного комбината компания «Вимм-Билль-Данн» будет производить молоко, каши, творог, кефир, соки, детское питание и продукты для беременных и кормящих женщин.В феврале 2021 году столица заключила пятый офсетный контракт – с Московским эндокринным заводом. Предприятие будет производить противоглаукомные, антибактериальные, анальгезирующие препараты, антидепрессанты. Завод вложит миллиард рублей в локализацию производства, а город закупит у него препараты на 1,1 миллиарда рублей.Благодаря офсетным контрактам Москва получит 27 препаратов, которые ранее не производились в России. Такие соглашения гарантируют бесперебойное снабжение города лекарственными препаратами. Кроме того, столица как заказчик будет контролировать качество продукции и условия хранения.Ежегодно Москва наращивает объемы инвестиций. За 10 лет вложения в экономику столицы выросли в 2,7 раза. Даже в кризисный 2020 год инвесторы вложили в город 3,6 триллиона рублей – это на 1,7% больше, чем в 2019-м.В феврале 2021 года Москва вновь стала одним из лучших городов мира для инвестиций. В рейтинге fDi Intelligence от Financial Times российская столица заняла 22-е место. А в международном рейтинге лучших городов для жизни, работы и инвестиций Москва поднялась на четвертое место, опередив Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур.