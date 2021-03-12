Установлено, что на автомобиль наложен арест, в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени...

«Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что мужчина совершил нарушения Правил дорожного движения почти на 3 миллиона рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В рамках проведения профилактической работы сотрудниками Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве в Батайском проезде был остановлен автомобиль «Тойота Ленд Крузер» под управлением 35-летнего мужчины.При проверке гражданина по базам данных установлено, что на автомобиль наложен арест, в связи с неуплатой собственником штрафов на общую сумму около 3 миллионов рублей и более 1 миллиона пени. Также установлено, что мужчина не сдал экзамен на знания ПДД и не восстановил свое специальное право на управление транспортными средствами по истечении срока лишения.На место остановки были вызваны сотрудники Федеральной службы судебных приставов, которые составили все необходимые документы для задержания иномарки и помещения ее на специализированную стоянку.Общение сотрудниками ДПС с водителем происходило через приоткрытое окно, так как выходить из своего автомобиля гражданин категорически отказался и заблокировал двери. После неоднократных законных требований сотрудников полиции покинуть салон автомобиля, было принято решение разбить стекло передней двери, разблокировать замки и задержать агрессивно настроенного нарушителя.Прибывшими сотрудниками ППСП гражданин доставлен в отдел полиции Марьинский ОМВД России по району Марьино города Москвы.В отношении него составлены административные материалы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».Решением суда в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде административного ареста сроком на 10 суток.Транспортное средство арестовано и помещено на специализированную стоянку.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81