Премьера фильма Старик Хоттабыч состоялась 12 июля 1957 года. Экранизацию одноименной повести Лазаря Лагина снял Геннадий Казанский.

Премьера фильма "Старик Хоттабыч" состоялась 12 июля 1957года. Экранизацию одноименной повести Лазаря Лагина снял Геннадий Казанский.Впервые сказку о приключениях Вольки Костыльковаопубликовали в журнале "Пионерская правда" в 1938 году. Спустя 18 лет режиссеруГеннадию Казанскому доверили экранизировать "Старика Хоттабыча", тексткоторого, к слову, к тому моменту был неоднократно изменен по идеологическим иполитическим причинам. Сценарий к фильму подготовил автор повести Лазарь Лагин.Тысячи мальчишек пробовались на роль Вольки Костылькова. 13-летнийЛеша Литвинов первые пробы в картину Геннадия Казанского провалил. Мальчик непоказался кинематографисту интересным. Правда, спустя шесть месяцев Лешу вновьпозвали на "Ленфильм". По итогам повторного кастинга Литвинова утвердили наглавную роль.С поиском актера, способного воплотить в жизнь образХоттабыча, у режиссера не было проблем. Однажды в картине "Насреддин в Бухаре" Якова Протазанова Геннадий Казанский увидел актера Николая Волкова. Артист почему-тозапомнился кинематографисту. Волков с радостью согласился играть джинна.Специально для съемок картины "Старик Хоттабыч" натерритории "Ленфильма" выстроили интерьеры школы и жилых помещений. Так какдействия картины происходят в Москве, съемочной группе пришлось совершитькомандировку в столицу. Там творческий коллектив снял панораму города и эпизодс купанием Вольки Костылькова в Москве-реке.Шествие каравана верблюдов и слонов пришлось устроить вСочи. Дело в том, что именно в этом курортном городе находился с гастролямицирк Александра Корнилова. Дрессировщик позволил использовать своих животных вфильме. Добавим, что эпизод, в котором герои приземляются на ковре-самолете вфонтан, был снят в сочинском санатории имени Серго Орджоникидзе.В работе над картиной использовались новаторские для тоговремени эффекты. Высотки Москвы, которые можно разглядеть в сцене с верблюдами,были нарисованы уже на монтаже. Также киношники применили новомодный метод "блуждающеймаски". Он позволял комбинировать изображение актеров и подходящий по сюжетуфон.Фильм "Старик Хоттабыч" полюбился не только детям, но и взрослым.За первые шесть месяцев после премьеры картину посмотрели пять миллионовзрителей. Лента была отмечена несколькими почетными наградами, в том числе и намеждународных фестивалях.За свою первую работу в кино юный актер Алексей Литвиновполучил две тысячи 400 рублей. На эти деньги мальчик приобрел велосипед,фотоаппарат и цветной телевизор.