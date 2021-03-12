Премьера фильма Старик Хоттабыч состоялась 12 июля 1957
года. Экранизацию одноименной повести Лазаря Лагина снял Геннадий Казанский.
Премьера фильма "Старик Хоттабыч" состоялась 12 июля 1957
года. Экранизацию одноименной повести Лазаря Лагина снял Геннадий Казанский.
Впервые сказку о приключениях Вольки Костылькова
опубликовали в журнале "Пионерская правда" в 1938 году. Спустя 18 лет режиссеру
Геннадию Казанскому доверили экранизировать "Старика Хоттабыча", текст
которого, к слову, к тому моменту был неоднократно изменен по идеологическим и
политическим причинам. Сценарий к фильму подготовил автор повести Лазарь Лагин.
Тысячи мальчишек пробовались на роль Вольки Костылькова. 13-летний
Леша Литвинов первые пробы в картину Геннадия Казанского провалил. Мальчик не
показался кинематографисту интересным. Правда, спустя шесть месяцев Лешу вновь
позвали на "Ленфильм". По итогам повторного кастинга Литвинова утвердили на
главную роль.
С поиском актера, способного воплотить в жизнь образ
Хоттабыча, у режиссера не было проблем. Однажды в картине "Насреддин в Бухаре" Якова Протазанова Геннадий Казанский увидел актера Николая Волкова. Артист почему-то
запомнился кинематографисту. Волков с радостью согласился играть джинна.
Специально для съемок картины "Старик Хоттабыч" на
территории "Ленфильма" выстроили интерьеры школы и жилых помещений. Так как
действия картины происходят в Москве, съемочной группе пришлось совершить
командировку в столицу. Там творческий коллектив снял панораму города и эпизод
с купанием Вольки Костылькова в Москве-реке.
Шествие каравана верблюдов и слонов пришлось устроить в
Сочи. Дело в том, что именно в этом курортном городе находился с гастролями
цирк Александра Корнилова. Дрессировщик позволил использовать своих животных в
фильме. Добавим, что эпизод, в котором герои приземляются на ковре-самолете в
фонтан, был снят в сочинском санатории имени Серго Орджоникидзе.
В работе над картиной использовались новаторские для того
времени эффекты. Высотки Москвы, которые можно разглядеть в сцене с верблюдами,
были нарисованы уже на монтаже. Также киношники применили новомодный метод "блуждающей
маски". Он позволял комбинировать изображение актеров и подходящий по сюжету
фон.
Фильм "Старик Хоттабыч" полюбился не только детям, но и взрослым.
За первые шесть месяцев после премьеры картину посмотрели пять миллионов
зрителей. Лента была отмечена несколькими почетными наградами, в том числе и на
международных фестивалях.
За свою первую работу в кино юный актер Алексей Литвинов
получил две тысячи 400 рублей. На эти деньги мальчик приобрел велосипед,
фотоаппарат и цветной телевизор.