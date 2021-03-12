Около автобусной остановки двое неизвестных напали на 39-летнего приезжего мужчину. Угрожая ножом, они отобрали у заявителя верхнюю одежду...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Красносельскому району совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в факте разбойного нападения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение о том, что на Краснопрудной улице произошло разбойное нападение. Незамедлительно выехавшие на место происшествия полицейские установили, что около автобусной остановки на вышеуказанной улице двое неизвестных напали на 39-летнего приезжего мужчину. Угрожая предметом, похожим на нож, они отобрали у заявителя верхнюю одежду, в которой находились денежные средства, а также сумку с документами, после чего скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в здании вокзала на Комсомольской площади задержали одного из подозреваемых – 33-летнего приезжего мужчину. Похищенным имуществом и деньгами он распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60